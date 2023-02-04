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Сауны Ростов-на-Дону, бани с фото, ценами и отзывами | Дай Жару

Сауна 339
Сауна 339 Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 25/7
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Советский
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Сауна СК Армия
Сауна СК Армия Ростов-на-Дону, Фурмановская ул., 150
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ворошиловский
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Баня Ближняя Дача
Баня Ближняя Дача Ростов-на-Дону, ул. Чемордачка, 4А
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Пролетарский
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Баня Ассоль
Баня Ассоль Ростов-на-Дону, просп. Ленина, 44/13
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Октябрьский
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Сауна Тет-а-тет
Сауна Тет-а-тет Ростов-на-Дону, Левобережная ул., 12
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
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Сауна Зевс
Сауна Зевс Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 174/2
Цена
от 750 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Советский
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Сауна Седьмое небо
Сауна Седьмое небо Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 17Ж
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Советский
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Сауна Агро-клуб Усадьба
Сауна Агро-клуб Усадьба Ростов-на-Дону, Береговая ул., 8
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ленинский
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Сауна Авангард
Сауна Авангард Ростов-на-Дону, Левобережная ул., 80/83
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Пролетарский
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Баня Lemon Joe
Баня Lemon Joe Ростов-на-Дону, Рубиновый пер., 1А
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ворошиловский
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Сауна Bellagio
Сауна Bellagio Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 7В
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Первомайский
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Баня на дровах
Баня на дровах Ростов-на-Дону, Геологическая ул., 7
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Первомайский
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Сауна VIP Relax
Сауна VIP Relax Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 83А
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Пролетарский
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Сауна Дюма
Сауна Дюма Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 110/2
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Железнодорожный
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Сауна Фаворит
Сауна Фаворит Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 13/2
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Советский
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Самсоновские бани
Самсоновские бани Ростов-на-Дону, Украинская ул., 203/9
Цена
от 1250 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Баня Марго
Баня Марго Ростов-на-Дону, Мезенский пер., 29А
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Сауна Верона
Сауна Верона Ростов-на-Дону, Каскадная ул., 148
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Сауна Индиго
Сауна Индиго Ростов-на-Дону, 2-й Плавный пер., 23
Цена
от 1400 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Советский
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Баня Банно-прачечные услуги
Баня Банно-прачечные услуги Ростов-на-Дону, ул. Пановой, 31/33
Цена
от 350 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Первомайский
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Гостинично-банный комплекс
Гостинично-банный комплекс Ростов-на-Дону, Сибирский пер., 11
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Октябрьский
подробнее
Сауна ФГУП Рниирс
Сауна ФГУП Рниирс Ростов-на-Дону, Обуховский пер., 3
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ворошиловский
подробнее
Баня № 1
Баня № 1 Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 19
Цена
от 400 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Октябрьский
подробнее
Сауна Вилла Дона
Сауна Вилла Дона Ростов-на-Дону, Варфоломеева, 174
Цена
от 590 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ленинский
подробнее
Сауна Кураж
Сауна Кураж Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 8/58А
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Советский
подробнее
Сауна Шери Холл
Сауна Шери Холл Ростов-на-Дону, ул. 9-я Линия, 13, Нахичевань
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Пролетарский
подробнее
Сауна Энерджи
Сауна Энерджи Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 68/1А
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Ворошиловский
подробнее
Сауна Водолей
Сауна Водолей Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 5
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Ворошиловский
подробнее
Сауна Анталия
Сауна Анталия Ростов-на-Дону, Волоколамская ул., 3
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Октябрьский
подробнее
Сауна Аурум
Сауна Аурум Ростов-на-Дону, ул. Особенная, 132/9
Цена
от 1400 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Октябрьский
подробнее
Сауна Молодежная
Сауна Молодежная Ростов-на-Дону, Молодёжная ул., 45
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Сауна на Плиева
Сауна на Плиева Ростов-на-Дону, ул. Плиева, 35
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Ворошиловский
подробнее
Сауна Высокий берег
Сауна Высокий берег Ростов-на-Дону, Левобережная ул., 27
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
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RASSL Баня
RASSL Баня Ростов-на-Дону, 4-й Сахалинский пер., 5Г
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Первомайский
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Сауна Клуб ветеранов спорта
Сауна Клуб ветеранов спорта Ростов-на-Дону, Профсоюзная ул., 208
Цена
от 1800 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Железнодорожный
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Банный дом
Банный дом Ростов-на-Дону, ул. 27-я Линия, 30А
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Сауна Солнечный круг
Сауна Солнечный круг Ростов-на-Дону, Шолохова пр-т, 282
Цена
от 690 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Первомайский
подробнее
Сауна Банный дворик
Сауна Банный дворик Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 187
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Советский
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Баня На Хабаровском
Баня На Хабаровском Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 43/1, посёлок Овощной
Цена
от 800 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Другой
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Сауна Айвенго
Сауна Айвенго Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 123/2
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Кировский
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Русская баня ИП Паевская Н.О.
Русская баня ИП Паевская Н.О. Ростов-на-Дону, ул. Линия 19-я, 15
Самшитовые бани
Самшитовые бани Ростов-на-Дону, Самшитовая ул., 6
Сауна ИП Керасов В.А.
Сауна ИП Керасов В.А. Ростов-на-Дону, ул, Комарова бульвар, 20/1
Сауна ГК Малиновый рай
Сауна ГК Малиновый рай Ростов-на-Дону, Белорусская, 44
Сауна Ростов-61
Сауна Ростов-61 Ростов-на-Дону, ул. 4-я Линия, 39/89

Бани сауны Ростов-на-Дону на портале Дай Жару

История бани уходит далеко в глубину веков. На Руси баня всегда считалась сакральным местом, где не только мылись, но и лечили хвори, рожали, гадали. Поход в баню представлял собой особый ритуал, сегодня древняя русская традиция продолжает жить. 

В настоящее время посещение сауны один из самых популярных видов времяпрепровождения. Крупный современный и самобытный город Ростов на Дону насчитывает большое количество банных заведений.

Сауны и бани Ростова-на-Дону готовы предоставить своим посетителям полный комплекс услуг, качественный сервис и перечень разнообразных развлечений на любой вкус. Досуг в саунах и банях проводят вдвоем с близким человеком, семьями, большими и маленькими компаниями, рабочими коллективами.

Сайт "Дай жару" служит проводником по каталогу всех банных заведений города. С помощью данного интернет-портала можно быстро найти заведение в нужном районе города, сайт предоставляет адрес местонахождения, контакты для связи, адрес официального сайта (если таковой имеется). Можно осуществлять поиск по созданным разделам: парная, аква-зона, сервис, развлечения и т.д.

Выбирайте требуемые критерии вместимости, типа парной, стоимости аренды, услуг и сервиса, и вам будет предложен список заведений, соответствующих заданным параметрам.

На портале "Дай жару" можно познакомиться с фото красивых интерьеров помещений сауны или бани, прочитать описание заведения и отзывы посетителей, узнать о существующих акциях, бонусах и скидках. 

Большинство бань работают круглосуточно, располагают профессиональным обслуживающим персоналом, предоставляют банные принадлежности и аксессуары, а также имеют свою кухню, где можно заказать различные блюда и напитки, что очень немаловажно для приятного отдыха.

На "Дай жару" можно найти гостевые дома, коттеджи и оздоровительные комплексы с банными услугами, которые предоставляют аренду на несколько дней. А что может быть лучше комфортного отдыха на свежем воздухе? 

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Сауны и бани по категориям

Вид парной:   Русские бани  |  Финские сауны  |  Турецкие бани хамам  |  Бани на дровах  |  Инфракрасная сауна
Вместимость:   Сауны до 5 чел.  |  Сауны от 5 до 10 чел.  |  Сауны свыше 10 чел.  |  Снять коттедж на сутки
Стоимость:   Дешевые сауны до 700 руб.  |  Недорогие сауны от 700 до 1200 руб.  |  Дорогие VIP сауны
Аква зона:   Сауны с бассейном  |  Сауны с джакузи  |  Сауны с душем  |  Сауны с гидромассажем
Сервис:    Сауна со своей едой  |  Караоке  |  Бильярд  |  Мангал  |  Кухня  |  Кальян  |  Банкетные залы  |  Гостиницы